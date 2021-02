Di María acredita que "há muitas possibilidades" de Messi assinar pelo Paris Saint-Germain

Ángel Di María acredita que há uma grande possibilidade de Lionel Messi reforçar o Paris Saint-Germain na próxima temporada, a custo-zero, depois de terminar contrato com o Barcelona.

O atual extremo do PSG termina contrato no fim da época, mas espera renovar para poder partilhar balneário com Messi.

"Espero renovar com o PSG", afirmou. Quando questionado se seria para jogar com Messi, Di María respondeu da seguinte forma: "Acho que há muitas possibilidades disso, eu só tenho de ficar tranquilo, pensar na minha parte e seguir em Paris porque sou muito feliz aqui".

Messi termina contrato com o Barcelona no final da temporada e pode negociar com qualquer clube.