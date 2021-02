Colónia fora dos quartos de final da Taça às mãos de clube da segunda divisão

O Colónia, clube da Liga principal de futebol da Alemanha, foi hoje eliminado nos quartos de final da Taça pelo Jahn Regensburg, do segundo escalão, em jogo que só se decidiu no desempate por grandes penalidades.

Também hoje, garantiram a continuidade na competição Leipzig, Wolfsburgo e Borussia Moenchengladbach, todos da primeira liga, que se juntaram assim aos já apurados Holstein Kiel, Essen, Borussia Dortmund e Werder Bremen, que jogaram na terça-feira.

No Jahnstadion, em Regensburg, parecia que o Colónia entrava a todo o gás, já que estava à meia hora com liderança confortável - golos de Jakobs, aos quatro minutos, e do nigeriano Dennis, aos 22.

A reação da equipa da casa foi pronta e o empate chegou antes do intervalo, com os golos do canadiano Kennedy, aos 35, e de George, aos 43.

Não houve mais golos nos 90 minutos regulamentares nem no prolongamento e foi preciso desempate por penáltis, com a equipa anfitriã a falhar um remate (Albers) e o Colónia dois (Hoern e Meré).

Sem problemas, o Leipzig, atual segundo do campeonato, goleou o Bochum, do segundo escalão, por 4-0.

O Red Bull Arena viu o Leipzig mais uma vez em excelente momento, a construir um resultado de forma segura. O maliano Amadou Haidara inaugurou, aos 11, e o austríaco Marcel Sabitzer, de penálti, ampliou no período de compensação do primeiro tempo.

O dinamarquês Youssuf Poulsen ainda teve tempo de 'faturar' por duas vezes, aos 66 e 75.

Outro dos candidatos ao troféu, a par do Leipzig, é o Wolfsburgo, terceiro do campeonato. A equipa treinada pelo austríaco Oliver Glasner impôs-se por 1-0 ao Schalke, lanterna-vermelha da 'Bundesliga'.O único golo da partida foi de Wout Weghorst, aos 40 minutos, na recarga a uma grande penalidade que ele mesmo rematara.

Em Estugarda, o congolês Wamangituka adiantou os locais, no segundo minuto, ao que o M'Gladbach respondeu com golos dos franceses Thuram (45+1) e Plea (50), que valeram o apuramento.