Barcelona sobrevive por pouco contra o Granada e segue na Taça

O Barcelona apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei, depois de superar um jogo de "parada e resposta" com o Granada e vencer por 5-3 - no reduto dos andaluzes -, após prolongamento.

O Granada, que contou com o internacional português Domingos Duarte no centro da defesa, adiantou-se no marcador, aos 33 minutos, por intermédio do brasileiro Kenedy, e dilatou a vantagem logo após o intervalo, através do experiente Roberto Soldado (35 anos), aos 47.

Quando tudo fazia crer que os andaluzes iam repetir a presença nas meias, os catalães, já sem Francisco Trincão em campo, conseguiram chegar ao empate nos instantes finais, com o francês Antoine Griezmann em destaque: aos 88 minutos reduziu o marcador e, aos 90+1, cruzou para a finalização do lateral Jordi Alba.

No prolongamento, o internacional gaulês bisou e operou a reviravolta do Barcelona, aos 100 minutos, só que o Granada respondeu logo de seguida, com Fede Vico a repor a igualdade, aos 103, de grande penalidade.

Aos 108 minutos, o holandês Frenkie de Jong colocou o Barça novamente na frente, aproveitando uma defesa incompleta de Aaron Escandell, a remate de Lionel Messi, e a indecisão no marcador apenas ficou definitivamente desfeita aos 113, com Jordi Alba a marcar o melhor golo da partida, na conclusão de uma jogada coletivamente genial dos catalães.

Além do Sevilha, que na terça-feira eliminou o Almería, de José Gomes, e do Barcelona, também o Levante se apurou para as meias-finais da competição, nas quais não marcava presença há mais de 80 anos, desde a temporada 1934/35.

Na receção ao vizinho Villarreal, a formação valenciana, que contou com o central português Rúben Vezo no "onze", também precisou de recorrer ao prolongamento para seguir em frente, sendo que o tento decisivo surgiu mesmo ao "cair do pano", por intermédio de Martí Roger, aos 120+1 minutos.

O derradeiro encontro dos quartos de final da Taça de Espanha está agendado para quinta-feira, com a receção ao Bétis ao Athletic Bilbau.