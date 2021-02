André Villas-Boas no radar do São Paulo

O São Paulo tem André Villas-Boas como um dos nomes referenciados para suceder a Fernando Diniz, demitido devido a maus resultados.

O treinador português está de saída do Marselha, em conflito com a direção, e os dirigentes do São Paulo, de acordo com a imprensa brasileira, têm Villas-Boas no topo das preferências.

O problema, relatam, é o elevado salário que o técnico auferia em França. O São Paulo pretende contratar um treinador estrangeiro e em situação idêntica à de Villas-Boas está Marcelo Gallardo, do River. O argentino também é um nome da lista, mas o salário é um entrave.