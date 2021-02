"Portugal Sou Eu": Produção nacional à distância de um clique

Está com saudades de percorrer as montras? Esta quinta-feira pode espreitar o que andam os produtores nacionais a fazer. O programa “Portugal Sou Eu” organiza a primeira montra virtual, para “divulgar produtos, serviços, marcas e projectos de excelência”.



Cristina Carrilho, responsável pela organização, garante à Renascença que será uma experiência virtual única: “vai permitir aos visitantes, participantes, andar pelos stands, são stands 2D, e contactar com os expositores através de uma chatbox”.

Esta primeira iniciativa conta com 55 empresas, entre produtores, designers e empresários, que vão promover os respetivos produtos e serviços. A mostra é diversificada, vai “dos mais inovadores aos mais tradicionais”, por setores de atividade, dispersam-se desde a área alimentar, à moda, cosmética e mobiliário, entre outros.

Não será possível “fazer compras”, não aqui, mas pode interagir com o produtor e ficar a saber como e onde adquirir os produtos. A maioria já está disponível online.

Esta montra virtual tem acesso gratuito, mas está sujeito a inscrição. Basta ir ao portal ou ao Facebook do “Portugal Sou Eu” para encontrar o local de registo.

A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 18h00 desta quinta-feira. Pelas 15h00, os visitantes podem ainda assistir a um “webinar” sobre “A importância de consumir português em tempo de pandemia”.

“Portugal Sou Eu” já reúne mais de 10 mil produtos e serviços

É a prova de que o país está em atividade e há muito para conhecer do que se faz por cá. Este programa do Ministério da Economia já representa um volume de negócios superior a 12 mil milhões de euros.

O “Portugal Sou Eu” foi lançado em dezembro de 2012, com o objetivo de “dinamizar a competitividade das empresas portuguesas, promover o equilíbrio da balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da economia”.

Neste momento, agrega 3.400 empresas e 1.200 estabelecimentos, que representam mais de 10 mil produtos e serviços, no conjunto, assinalados com o selo que dá nome ao programa.

Esta iniciativa abrange os setores primário, indústria, serviços, artesanato, comércio a retalho e por grosso, restauração e alojamento com restauração. Tem cofinanciamento do Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

São as associações setoriais que gerem o programa, através de um órgão de gestão formado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação Industrial Portuguesa-Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, IP.