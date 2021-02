2020 foi ano recorde em reclamações. Telecomunicações e compras online no top

O número de reclamações que chegaram ao departamento de apoio ao consumidor da Deco registou, em 2020, um aumento para valores recorde. Foram quase 400 mil, o que representa uma subida de 16% em relação ao ano anterior.

As telecomunicações voltaram a ser setor mais reclamado, mas com uma nova vertente: a qualidade do serviço de internet – o que se percebe, tendo em conta os confinamentos, o teletrabalho e outras novas realidades que a pandemia de Covid-19 trouxe.

Em segundo lugar, as queixas relacionadas com as vendas online, um setor que também registou uma explosão com a pandemia: “um aumento de quase 10 mil reclamações relativamente ao ano de 2019”, refere à Renascença Paulo Fonseca, jurista da associação de defesa do consumidor.

“O setor do turismo acaba por ser o terceiro setor mais reclamado, embora isto esteja relacionado com um contexto muito específico”, acrescenta.