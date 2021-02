"União do grupo será fundamental" para o Benfica voltar aos bons resultados

A união do grupo de trabalho será fundamental para o Benfica voltar a ganhar. A opinião é de Rogério Matias, que passou pela formação das águias, e considera a contestação atual como normal.

"Num clube com a dimensão do Benfica, quando não se ganha, há sempre contestação. A época não está a correr bem e só há um caminho que é a união do grupo, isso será fundamental, como disse o Rui Costa a à BTV. Só juntos poderão dar a volta a este atraso de nove pontos em relação ao Sporting, no campeonato. Contestação e aplausos existirão sempre, o que o Benfica terá de fazer é ganhar", diz em entrevista a Boal Branca.

Benfica altamente pressionado para vencer o Vitória

Após a derrota no dérbi, o Benfica recebe o Vitória de Guimarães, esta sexta-feira, para a jornada 17 da Liga. Rogério Matias, que também foi jogador dos minhotos, entende que a equipa de Jorge Jesus "vai entrar altamente pressionada", até porque "a resposta tem de ser imediata".

A tarefa será ainda mais difícil, considera, já que pela frente estará um "Vitória de Guimarães está numa boa série de resultados e está bem posicionado na Liga".

O Vitória não perde há quatro jornadas, venceu os três últimos jogos e se ganhar na Luz fica a um ponto dos encarnados.

Quaresma, perigo público



Em destaque na equipa de João Henriques tem estado Ricardo Quaresma, a grande figura do plantel e destacado por Rogério Matias como jogador a ter em atenção pelo Benfica.

"Está como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. A equipa defende bem, sofre poucos golos e chega motivada à Luz. Só no desempate por penaltis, o Benfica os afastou da Taça da Liga e isso diz muita coisa", conclui.

É ainda sem Jorge Jesus, a recuperar de Covid-19, que o Benfica recebe a equipa de João Henriques, esta sexta-feira às 19h00. Uma partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.