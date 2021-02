Lucas Veríssimo despede-se do Santos e voa para o Benfica

Lucas Veríssimo esteve com a família no Centro de Treinos Rei Pelé para uma última despedida do Santos. O central está a caminho do Benfica e não esconde o "misto de sentimentos" na hora do adeus ao clube em que terminou a formação e que representou durante cinco temporadas, ao mais alto nível.

"É difícil colocar em palavras tudo o que vivi aqui dentro. Vou ficar com as coisas boas. Quero ficar com as coisas boas", disse, agradecendo o apoio à nação santistas de quem sempre sentiu apoio.

"É um clube que vai ficar para sempre no meu coração. Sou muito grato", acrescentou.

Lucas Veríssimo fez 188 jogos pelo Santos e recebeu uma placa do clube como sinal de reconhecimento pela entrega do jogador e com o desejo de "sucesso na sua nova etapa".

Nova etapa que passa pelo futebol português e pelo Benfica. O central, de 25 anos, custou 6,5 milhões de euros e vai juntar-se ao plantel de Jorge Jesus. Lucas Veríssimo, entretanto, foi inscrito nas competições europeias, bem como Kalaica. A dupla substitui Ferro, cedido ao Valencia, e Todibo, que o Barcelona deslocou para Nice.