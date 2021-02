Celta de Vigo tentou contratar Cervi "até ao último minuto"

Felipe Miñambres, diretor desportivo do Celta de Vigo, explica que a entrada de Franco Cervi no onze inicial do Benfica, fruto das ausências por Covid-19, impediu uma transferência do argentino para Espanha.

"As circunstâncias mudaram no último mês. Cervi não contava, começou a jogar e a jogar bem e tudo ficou mais complicado. A equipa técnica do Benfica mudou de opinião. Tentámos até ao último minuto, mas não foi possível. A pandemia prejudicou-os e os casos de Covid-19 também", disse, à Marca.

O dirigente do clube de Vigo revela que a prioridade era Cervi e não tinham ponderado qualquer outra opção: "Havia mais futebolistas no mercado, mas a ideia era clara: Cervi ou Cervi".

Apesar de ter fracassado na contratação do extremo, Miñambres faz um balanço positivo do mercado: "Estamos melhor e mais equilibrados. Saíram dois jogadores e entraram três. O mercado não foi perfeito, mas foi bom tanto a nível desportivo como económico. Contratámos os jogadores para as posições que queríamos com excepção do Cervi".

Cervi, de 26 anos, faz a quinta época no Benfica. Esta temporada, com Jorge Jesus, perdeu espaço e leva um golo em 10 jogos disputados. No entanto, o surto de Covid-19 no plantel do Benfica abriu portas à titularidade do argentino no lado esquerdo da defesa, tendo agradado Jesus.