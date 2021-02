Cubo já era mágico. Agora ficou inteligente

O Cubo de Rubik, um dos mais famosos brinquedos dos anos 80, ganhou uma ligação Bluetooth, sensores e uma aplicaçã.

Esta nova versão do cubo mágico é a oportunidade de conseguir efetivamente resolver o puzzle, já que a app é uma espécie de professor que orienta cada movimento que é feito no cubo. Se o movimento for o errado, a app avisa e até explica como dar um passo atrás.

Este cubo mágico inteligente tem também uma versão mais elaborada que promete treinar aqueles que querem bater recordes mundiais da rapidez de resolução do cubo (que, para sua informação, neste momento é de menos de cinco segundos).

Esta nova versão do cubo mágico está à venda na Amazon e custa cerca de 50 euros, mais portes de envio.