Orquestra Sinfónica Portuguesa vai transmitir concertos online

A Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) vai transmitir online os seus dois próximos concertos, através da rede social Facebook e da plataforma Youtube, anunciaram os serviços do Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC).

As transmissões inserem-se na iniciativa "São Carlos volta a sua casa", com programações a transmitir às sextas-feiras, às 21h00, e, aos domingos, às 16h00. Refira-se que o concerto de abertura da temporada foi também transmitido online, no passado dia 27 de janeiro.

O concerto do próximo domingo reúne a soprano Ana Quintans, o barítono Luís Rodrigues e a maestrina titular da OSP, Joana Carneiro, em torno de Gustav Mahler. Dois dias antes, são os 265 anos do nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, em 27 de janeiro de 1756, em Salzburgo, que constituem o motivo da celebração.

Este concerto da OSP, inteiramente dedicado a Mozart, conta com o violinista Hugues Borsarello e o violetista Gérard Caussé, como solistas, o maestro Pedro Neves, na direção, e será transmitido na próxima sexta-feira às 21h30.

O programa inclui o Concerto n.º 4 em Ré Maior, para violino e orquestra, composto em 1775, e a Sinfonia Concertante em Mi bemol Maior, para violino, viola d'arco e orquestra, composta em 1779, durante uma digressão europeia de Mozart.

O outro concerro, no próximo domingo, às 16h00, apresenta, em versão de câmara, o ciclo de canções "Des Knaben Wunderhorn" ("A Trompa Mágica do Rapaz", em tradução literal), de Gustav Mahler, sob a direção de Joana Carneiro, com os cantores Ana Quintans e Luís Rodrigues.

Este programa foi apresentado em Almada, em outubro último, e no TNSC, em Lisboa, no passado dia 14 de janeiro.

As transmissões podem ser acompanhadas através da página do Facebook e na plataforma de partilha de vídeos YouTube.