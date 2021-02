Carnaval dos Caretos com butelo e casulas chega a casa de todos os portugueses

Veja também:

Devido à pandemia de Covid-19, a tradição não pode cumprir-se presencialmente e a autarquia de Bragança decidiu “contrariar os obstáculos e dificuldades” e promove o festival de carnaval em formato online.

Neste contexto, até 16 de fevereiro, através de um conjunto de iniciativas online, o município de Bragança assegura o Festival do Butelo e das Casulas e o Carnaval dos Caretos em 2021, com o objetivo primordial de “apoiar, dentro das possibilidades que permite a atual situação pandémica, os produtores locais e de continuar a dinamizar a cultura e as tradições brigantinas”.

O Festival do Butelo e das Casulas vai, assim, realizar-se através da plataforma Dott/Ctt, que contará com a participação de 17 produtores do concelho de Bragança, que estarão a comercializar produtos, como fumeiro (butelo, salpicões e chouriças), casulas, azeite, bebidas (vinho e licores), mel e artesanato regional.

Os apreciadores da boa gastronomia, também a partir de casa, podem aprender a confecionar alguns pratos à base de produtos locais, com destaque para o butelo e casulas, a castanha e o mel, com chefs que vão ‘colocar as mãos na massa’ e revelar alguns dos seus segredos na cozinha.

Também o Carnaval dos Caretos 2021 vai chegar a todos os portugueses em formato digital, através de várias iniciativas, com destaque para as oficinas pedagógicas, destinadas, sobretudo, à comunidade escolar, a exposição de um artesão de máscaras e “Diálogos com Arte”.

Assim, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, os mais pequenos e toda a comunidade escolar podem aprender, online e sob a orientação de artesãos, a construir máscaras em lata e fatos de caretos do território de Bragança.

No dia 13 de fevereiro vai decorrer a inauguração da exposição “Máscara: o ser e o fazer”, do artesão Isidro Rodrigues, no Museu Ibérico da Máscara e do Traje, seguida de “Diálogos com Arte”, com António Tiza e Isidro Rodrigues. As iniciativas serão transmitidas através do Facebook do Município de Bragança.

No último dia, a 16 de fevereiro, o ator André Gago vai falar sobre “O Papel da Máscara no Teatro”, em Diálogos com Arte.