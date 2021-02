Sporting prepara Marítimo já com Paulinho, mas sem Matheus Reis

O Sporting voltou aos treinos, esta terça-feira, para arrancar a preparação para a partida da próxima jornada, na sexta-feira, em casa do Marítimo.

De acordo com a nota oficial do clube, os reforços Paulinho e Matheus Reis também trabalharam em Alcochete: o avançado trabalhou no relvado e o defesa fez testes físicos. Os titulares do dérbi fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes estiveram às ordens de Rúben Amorim.

Recorde-se que Matheus Reis não compete desde o início da época, quando foi afastado dos trabalhos do Rio Ave por se recusar a jogar. Não existe qualquer menção sobre João Pereira, outro dos reforços do último dia de mercado.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10h00, na Academia de Alcochete