Rui Costa considera que despenalização de João Palhinha abriu “precedente muito perigoso”

O vice-presidente do Benfica Rui Costa considerou que a despenalização do médio do Sporting João Palhinha, para o dérbi de segunda-feira, abriu “um precedente muito perigoso” no futebol português.

O dirigente dos ‘encarnados’ frisou que “não foi por o João Palhinha jogar ou não que o resultado do Benfica [derrota por 1-0] se alterou”, mas lembrou que o clube da Luz teve “uma resposta diferente” em relação a um pedido semelhante feito para Otamendi, quando o argentino completou uma série de cinco cartões amarelos à nona jornada.

“E se todos os clubes se manifestarem hoje da mesma forma, quantos cartões amarelos é que vão ser retirados a todos os jogadores? Quantos amarelos foram mal dados em jogos que até não têm a mesma importância que os do Benfica, do FC Porto e do Sporting? Abriu-se aqui um precedente muito perigoso e é a isso que temos de estar atentos”, analisou.

Rui Costa respondia, numa entrevista à BTV, a uma questão sobre a alegada falta de voz do Benfica em questões onde terá, alegadamente, sido prejudicado nesta época, mas garantiu que o facto de o clube não estar “em gritaria”, não significa que “não esteja atento ao que se passa”.

“Temos tentado respeitar todas essas entidades [responsáveis pelo futebol português], dar o exemplo, mas, se calhar, estamos enganados. Olhando para o panorama, se calhar temos de fazer como os outros”, ironizou.

Entre os exemplos de situações às quais o clube está atento, o administrador da SAD ‘encarnada’ lembrou o facto de o Benfica não ter “nenhum penálti [a favor na I Liga] até ao dia de hoje”, e voltou a referir que isso “não é uma coisa que passe ao lado” da estrutura.

“Repito: temos tentado respeitar todas as entidades envolventes ao futebol. Mas, se isso não basta, se calhar temos de atuar como os outros e mudar o nosso rumo também”, concluiu.

O médio do Sporting, João Palhinha, foi admoestado com o quinto cartão amarelo da época no desafio com o Boavista, da jornada anterior à do dérbi com o Benfica, e suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

No próprio dia do encontro entre os dois rivais de Lisboa, o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou uma providência cautelar para despenalizar o jogador dos ‘leões’, que acabou por ser convocado por Ruben Amorim e por entrar na partida já no decorrer da segunda parte.