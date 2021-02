Rúben Amorim. Paulinho, “o melhor número 9 do país”

O treinador do Sporting deixa grandes elogios a Paulinho, reforço dos leões no último dia de mercado de transferências.

"Paulinho é um avançado diferente dos que tínhamos. O Sporar e o Tiago Tomás tinham características muito parecidas. A meu ver o Paulinho para mim é o melhor número 9 do país, é o melhor avançado e o avançado ideal para a nossa ideia”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões considera que Paulinho, que chega do Sp. Braga por 16 milhões de euros, “tem um caráter e uma ambição muito grandes e sabe que o valor dele não interessa”.

Apesar disso, fica o aviso de Rúben Amorim: “Se [Paulinho] não correr não joga. Isso às vezes custa muito dinheiro. É uma grande adição para o Sporting e para o nosso grupo”.

O treinador aproveita para desvalorizar o valor do negócio: “O que gastámos em Paulinho outros clubes gastaram em vários. Há clubes em Portugal que gastam estes valores há vários anos. Não mete pressão nenhuma em Paulinho, nem no grupo”, garante.

João Pereira e Matheus Reis

O técnico comentou também as contratações de João Pereira e Matheus Reis no último dia de mercado de transferências.

Sobre Matheus Reis, que chega do Rio Ave, Rúben Amorim diz que "é uma substituição para o Borja, pode jogar como central ou lateral. Com ele, podemos soltar um central no ataque. é um jogador com muito andamento e também muito futuro, ainda é jovem. Estamos muito felizes por tê-lo".

O mister leonino pede tranquilidade e lembra que Matheus "esteve seis meses sem jogar".

Já sobre João Pereira, Rúben lembra que o Sporting só tinha "Porro para aquela posição [defesa-direito]".

"É uma pessoa que conheço bem, tem um caráter muito forte, está identificado com o clube, conhece a pressão do clube. Queremos ir buscar jogadores que nós sabemos que têm o mesmo espírito de grupo. Apesar dos 36 anos, tem uma grande rotação, um grande coração, é muito ranhoso, portanto encaixa perfeitamente na nossa ideia", acrescenta.