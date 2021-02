Rúben Amorim diz que golo tardio foi justa recompensa para o Sporting

Rúben Amorim considera que o Sporting foi recompensado, ao cair do pano, pela procura do golo, na vitória na receção ao Benfica, por 1-0, esta segunda-feira, que aumenta a vantagem sobre o rival para nove pontos.

"Fomos a equipa que esteve mais perto do golo. Foi um jogo muito dividido, o Benfica encaixou e isso dificultou a criação de oportunidades. Mas estivemos sempre mais perto do golo e fomos recompensados no fim. Podíamos ter feito as coisas melhor, mas a meu ver fomos um justo vencedor, fomos a equipa que mais procurou e esteve mais perto do golo", afirmou o treinador do Sporting, em conferência de imprensa.

Também entrou em jogo a "estrelinha" de que Rúben Amorim tanto fala e que o tem ajudado: "Esta 'estrelinha procura-se no dia a dia. Acreditávamos que podíamos fazer o golo, o jogo não tinha terminado. Aproveitamos todos os minutos para crescer e vencer os jogos."

"Não minto à minha mulher e não minto aos jogadores"

O marcador do golo foi Matheus Nunes, que entrou no onze do Sporting face à indisponibilidade inicial de João Palinha. O castigo do médio português foi levantado, mas Rúben Amorim manteve o jovem brasileiro no onze, uma vez que tinha prometido que o faria:

"Viram o que disse antes do jogo. Prefiro perder um jogo do que perdê-los. Não minto à minha mulher e não minto aos meus jogadores. Tento ser correto com eles, como gostei de ser tratado muitas vezes como jogador e como não gostei de não ser tratado algumas vezes."

"O Matheus, pelo comportamento que tem tido nos jogos e nos treinos, mereceu jogar. Obviamente se o Palhinha pudesse teria jogado. Ele próprio estava confuso, só apareceu ontem no estágio. É um jogador muito importante, também em termos de balneário, mas não era essencial estar na equipa", acrescentou o técnico leonino.

A vantagem folgada sobre o Benfica não mexe com Rúben Amorim, que garante que "nada mudaria" se os nove pontos fossem de atraso.