Paulinho é o reforço mais caro da história do Sporting

Paulinho chega a Alvalade com o peso de ser o reforço mais caro da história do Sporting. Os leões pagam 16 milhões de euros (ME) ao Braga, por 70% do passe do jogador, numa das maiores transferências entre clubes portugueses, equivalente à que levou Rafa a mudar-se do Braga para o Benfica em 2016.

O máximo que o Sporting havia investido num jogador, até ao momento, tinha sido cerca de 12 ME em Bas Dost, o único acima dos 10 ME.

Além dos 16 milhões de euros, o Sporting irá ainda suportar a verba correspondente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. São 800 mil euros, valor correspondente a 5% do total, que serão divididos por Santa Maria, Trofense e Gil Vicente, os três clubes que Paulinho representou entre os 12 e os 23 anos.

A transferência de Paulinho é a maior de sempre do Sporting, mas não entra no "top-10" das mais caras da história do futebol português. Darwin Nuñez, por quem o Benfica pagou cerca de 24 milhões de euros ao Almería, no início da época, é a maior compra de um clube nacional.

Danilo, atualmente na Juventus, foi contratado pelo Porto por um valor a rondar os 18 milhões de euros e fecha o "top-10".

Sétima maior transferência de inverno

O negócio entre Braga e Sporting é o maior da janela de inverno em Portugal, mas é também uma das transferências mais caras do futebol mundial neste período.