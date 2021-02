Paulinho apresentado no Sporting. "Finalmente consegui chegar onde queria"

""Acredito que não [terei grandes problemas na adaptação]. Todas as indicações que me dão são de que o grupo é fantástico. São jogadores incríveis e seres humanos na mesma medida. O facto de conhecer a ideia de jogo do míster [Rúben Amorim] muito bem vai-me ajudar. O campeonato já não é surpresa nenhuma para mim. Conheço as equipas perfeitamente e está tudo preparado para ser uma integração fácil", afirma.

O avançado reconhece que "é, de longe, o maior passo da carreira", e destaca como vantagem na sua adaptação o conhecimento profundo do sistema de Rúben Amorim, com quem trabalhou no Braga no ano passado.

O Sporting anunciou, formalmente, a contratação do avançado internacional português Paulinho, proveniente do Sporting de Braga, que assina um contrato válido até 2025, tendo uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Os contornos do negócio

Paulinho custou ao Sporting 16 milhões de euros por 70% do passe do internacional português, num negócio que viu dois jogadores seguir no sentido oposto. Borja, defesa-esquerdo dos leões, vai em definitivo para Braga e Sporar é cedido até final da época.

"A SC Braga – Futebol, SAD, chegou a acordo com a Sporting CP SAD para a transferência definitiva dos direitos desportivos e de 70% dos direitos económicos do jogador Paulinho pela quantia de 16 milhões de euros, acrescida de IVA. O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da total e única responsabilidade do Sporting CP SAD", lê-se no comunicado.

Mediante proposta de transferência futura de 25 milhões de euros ou superior para a compra do jogador em questão, caso o Sporting opte por não aceitar, terá de pagar ao Braga percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7,5 milhões de euros).



No final do empréstimo, o Sporting de Braga fica com opção de compra sobre Sporar, no valor de 7,5 milhões de euros. Por fim, Borja assina por quatro anos e meio e custa três milhões aos minhotos.