Matheus Reis no Sporting é oficial

O Sporting inscreveu Matheus Reis na Liga, esta segunda-feira, oficializando assim a contratação do lateral-esquerdo ao Rio Ave.

A inscrição surge como "cedência temporária", o que se traduz por empréstimo. Contudo, o defesa brasileiro, de 25 anos, termina contrato com a formação vilacondense no final da temporada, pelo que, a partir daí, estará livre para assinar em definitivo com o Sporting.

Questionado, em conferência de imprensa, sobre a contratação de Matheus Reis, o treinador do Sporting assumiu que o brasileiro entra no plantel para substituir Cristián Borja, incluído, como moeda de troca, no negócio que levou Paulinho do Sporting de Braga para Alvalade.

"Pode jogar como central ou lateral. Com ele, podemos soltar um central no ataque. é um jogador com muito andamento e também muito futuro, ainda é jovem. estamos muito felizes por tê-lo", disse Rúben Amorim.

Matheus Reis está sem competir desde 24 de setembro, depois de se ter recusado a jogar com o Vitória de Guimarães, por estar, na altura, a negociar a saída para os gregos do Olympiacos. A transferência não se concretizou e o lateral-esquerdo ruma, agora, a Sporting. O jogador chegou ao Rio Ave em 2018 e marcou um golo em 66 partidas.