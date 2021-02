"Guerreiro" Paulinho despede-se do Braga

"O sentimento de gratidão estará sempre presente. O amor o carinho o respeito que tenho por vocês desde o primeiro dia será eterno. Foi uma honra envergar esse símbolo ao peito. Guerreiro uma vez, guerreiro sempre", escreveu Paulinho na sua conta no Instagram.

Gratidão, carinho, respeito, honra. São estas as palavras-chave do jogador na hora do adeus ao clube que representou nas últimas três épocas e meias.

Paulinho enviou uma mensagem de despedida aos adeptos do Sporting de Braga, poucas horas depois de ter assinado pelo Sporting.

A transferência do ponta de lança está no "top-10"(...)

Contratado ao Gil Vicente em 2017, deixa Braga após 153 jogos e 63 golos. Esta temporada tinha 10 golos em 24 jogos, depois de na temporada passada ter sido o máximo goleador da equipa, com 25 golos.

O ponta de lança, de 29 anos, já não foi utilizado no último jogo do Braga, na segunda-feira em Moreira de Cónegos. O seu derradeiro encontro com a camisola arsenalista foi frente ao Santa Clara, para a Taça de Portugal.

Paulinho assinou até 2025 pelo Sporting e é o reforço mais caro da história do clube. Os leões pagam 16 milhões de euros ao Braga, cedem Borja a título definitivo e Sporar por empréstimo, até ao final da época. O esloveno será o sucessor do internacional português no ataque minhoto.