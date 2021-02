"É importante não rotular Paulinho como o jogador 16 milhões"

"O jogador não precisa dessa pressão. O Paulinho deve vir jogar no Sporting como fazia no Braga", diz Lourenço, em declarações à Renascença .

A transferência do ponta de lança está no "top-10"(...)

Reforços de inverno aprovados

Numa avaliação à política de contratações do Sporting no mercado de inverno - Paulinho, Matheus Reis e João Pereira -, o ex-jogador considera que os leões "têm sido inteligentes", ao contratar jogadores que conhecem o futebol nacional.

"João Pereira regressa a um clube que conhece bem. Vai concorrer com o Pedro Porro e poderá ajudar muito a equipa quando for chamado. Será uma boa alternativa em caso de castigo ou outro tipo de indisponibilidade de Porro. O Matheus Reis vem colmatar a saída de Borja. É um jogador de elevada qualidade técnica que pode jogar à esquerda ou mesmo a central", acrescentou.



O lateral-direito regressa a Alvalade, depois de ter rescindido o contrato que o ligava aos turcos do Trabzonspor. Já Matheus Reis é cedido pelo Rio Ave e está em fim de contrato com o clube de Vila do Conde.

Vitória leonina perfeitamente justificada no dérbi de Lisboa

Sobre a vitória leonina no dérbi (1-0), Luís Lourenço entende que o golo marcado por Matheus Nunes, no tempo de compensação, fez jus à melhor equipa em campo.

O treinador e antigo ponta de lança leonino sublinha a forma como os jogadores do Sporting se adaptaram ao 3x4x3 com que o Benfica se apresentou em Alvalade.



"O Benfica tentou surpreender com os três centrais. Parece-me que Jorge Jesus poderá colocar a equipa a jogar assim quando o Lucas Veríssimo chegar. Mas o Sporting, já habituado a surpresas como aconteceu com o FC Porto, teve as melhores oportunidades e venceu com toda a justiça. A vantagem agora é boa, principalmente em relação ao Benfica", concluiu Luís Lourenço, antigo avançado do Sporting que aguarda por um novo projeto, depois de já esta época ter deixado o comando técnico do Fátima.

Com a vitória alcançada no dérbi o Sporting aumentou a vantagem sobre o Benfica para nove pontos. A equipa leonina tem quatro de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado. Os encarnados estão no terceiro posto, com os mesmos pontos que o Braga.