Religiosa portuguesa alerta para fome na Síria

“Há já quem passe fome. A situação está cada vez pior, as pessoas estão quase a passar fome, há já [mesmo] quem passe fome.” O alerta é lançado pela irmã Maria Lúcia Ferreira, da Congregação das Monjas da Unidade de Antioquia, em declarações à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, em Lisboa.

De acordo com a religiosa, na base das dificuldades que atingem várias famílias está a crise económica que se tem vindo a agravar na Síria de dia para dia, fruto não só de uma década de guerra, mas também das sanções económicas impostas ao regime de Bashar al Assad e as consequências também da pandemia do coronavírus.