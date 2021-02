Papa inclui novos santos no calendário

A partir de agora, o Calendário Romano Geral, onde se inserem os nomes dos santos que a Igreja Católica venera nas suas celebrações liturgias, surge reforçado.

Por decisão do Papa Francisco, três santos considerados “doutores da Igreja” passam a ter uma data específica para serem venerados pelos fiéis do mundo inteiro: São Gregório de Narek (turco-armeno, 950-…), abade e doutor da Igreja, no dia 27 de fevereiro; São João de Ávila (espanhol, 1499-1569), presbítero e doutor da Igreja, no dia 10 de maio; Santa Hildegarda de Bingen, (alemã, 1098-1179) virgem e doutora da Igreja, no dia 17 de setembro.

Segundo o decreto hoje publicado pela Congregação do Culto divino e disciplina dos sacramentos, “estas novas memórias deverão ser inscritas em todos os Calendários e Livros Litúrgicos para a celebração da Missa e da Liturgia das Horas” e os textos litúrgicos “deverão ser traduzidos, aprovados e, depois de confirmados por este Dicastério, publicados pela Conferência Episcopal”.

Um outro decreto da mesma Congregação também introduz alterações no dia 29 de julho, até aqui dedicado a Santa Marta. Francisco decidiu juntar os outros dois irmãos de Marta, Maria e Lázaro, “considerando o importante testemunho evangélico dos três irmãos, que ofereceram ao Senhor Jesus a hospitalidade da sua casa, prestando-lhe uma atenção dedicada e acreditando que Ele é a ressurreição e a vida”.

Assim, o Papa determinou a inscrição, no dia 29 de julho do Calendário Romano dos nomes dos três irmãos santos - Marta, Maria e Lázaro - Memória que, a partir de agora, deverá figurar em todos os Calendários e Livros litúrgicos da Igreja católica.