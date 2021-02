Papa denuncia violência contra as mulheres

O Papa denunciou as várias formas de violência contra as mulheres, num vídeo divulgado esta segunda-feira, apelando à atenção da sociedade para proteger as vítimas.

“Os testemunhos das vítimas que se atrevem a quebrar o silêncio são um grito de socorro que não podemos ignorar. Não podemos olhar para o outro lado”, refere Francisco, na edição de fevereiro de ‘O Vídeo do Papa’.

Graças à colaboração de Hermes Mangialardo – designer italiano, vencedor de prémios internacionais e professor de design de animação –, o vídeo apresenta, com ilustrações dinâmicas, “a história de uma mulher vítima de violência que encontra coragem para escapar do túnel do abuso graças à sua própria força e a ajuda da comunidade”, refere um comunicado da Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração), que divulga mensalmente as “intenções do Santo Padre sobre os desafios da humanidade”.

Francisco destaca que “hoje, ainda existem mulheres que sofrem violência”, lembrando as vítimas de “violência psicológica, violência verbal, violência física, violência sexual”.

“O número de mulheres espancadas, ofendidas e violadas é impressionante”, aponta.