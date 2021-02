Porto prepara Belenenses SAD sem Otávio

É sem Otávio que o FC Porto inicia a preparação para o jogo com a Belenenses SAD, a contar para a jornada 17 do campeonato. O médio brasileiro, que se lesionou em Barcelos com o Gil Vicente, já falhou o desafio com o Rio Ave e também não estará apto para a deslocação a Oeiras.

Otávio recupera de uma lesão muscular numa coxa e esteve em tratamento, na manhã desta terça-feira. Já a treinar com os companheiros, mas ainda sob vigilância médica, Marcano está cada vez mais perto de voltar a ser opção.

De fora continuam Mbaye (trabalho de ginásio) e João Mário, a recuperar de Covid-19. O Porto volta a treinar na quarta-feira, de novo no Olival.

A vitória frente ao Rio Ave permitiu ao Porto afastar-se do Benfica. A derrota no dérbi com o Sporting deixou a equipa de Jorge Jesus a cinco pontos dos campeões nacionais. O FC Porto está no segundo lugar, a quatro pontos do líder Sporting.

O jogo com a Belenenses SAD, que ocupa o 14.º lugar, está agendado para quinta-feira, às 19h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.