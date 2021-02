Mesquita Nunes acusa líder do CDS-PP de falta de confiança e de "entrincheirar-se"

O antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes acusou esta terça-feira o presidente do partido de falta de confiança e de ter escolhido "entrincheirar-se", e rejeitou que as votações no próximo Conselho Nacional decorram de forma nominal.

Através de uma publicação em vídeo na sua página de "facebook", o centrista reagiu ao anúncio feito pouco antes pelo presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, de que apresentará ao Conselho Nacional de sábado uma moção de confiança à sua comissão política nacional.

"Se tivesse confiança na sua direção, se tivesse confiança no que resta da sua direção, o presidente do CDS teria anunciado hoje a convocação do congresso extraordinário do partido para ouvir as bases e para ouvir os militantes do CDS", defendeu Adolfo Mesquita Nunes, acusando o líder centrista de ter preferido "entrincheirar-se, procurando a proteção das inerências de que dispõe no Conselho Nacional".

Na sua ótica, "esta crise que a direção parece não aceitar não pode ser resolvida com uma moção de confiança".

"Nenhum dos nossos principais problemas se resolve assim", prosseguiu, defendendo que "o caminho para o reforço da confiança deveria ser outro" e devia estar "na mão dos militantes do CDS, como é seu direito".

"Os militantes do CDS têm direito a um congresso, não apenas para discutir a liderança mas para discutir também a estratégia, aquilo que devemos fazer para dar a volta a isto e para vencer esta crise que atravessamos", frisou também, alertando que, "se o CDS desistir de mudar" corre "o risco de que seja o país a desistir do CDS".