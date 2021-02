Julgamento SEF. “Só quando fui chamado à PJ soube da morte” do ucraniano, diz inspetor

O inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 44 anos, disse em tribunal que “os factos não correspondem ao que aconteceu” e garantiu que só soube da morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa quando foi chamado à Polícia Judiciária. Luís Silva foi o primeiro arguido a prestar depoimento no julgamento da morte de Ihor Homeniuk, que começou nesta terça-feira de manhã em Lisboa, no Campus de Justiça. Numa descrição exaustiva do que aconteceu quando contactou com o cidadão a quem tinha sido impedida entrada em Portugal, Luús Silva afirmou: “no dia 30 [de março], o meu chefe ligou a dizer que tinha de ir à Polícia Judiciária e só fui confrontado nessa altura com o que aconteceu”. “Os factos não correspondem ao que aconteceu”, afirmou no seu depoimento, explicando que prestava serviço na segunda linha do aeroporto, no horário das 6h00 às 13h00, e que, por volta das 8 horas, ouviu uma comunicação “a solicitar contacto para uma equipa, com a finalidade de algemar um cidadão que estava a ter comportamento violento e autodestrutivo”. Os destacados foram os três arguidos deste processo: ele próprio, Bruno Sousa e Duarte Laja. “Fomos os três ao Centro de Instalação. Quando entrámos – aquilo fica a 15 minutos a pé – os seguranças abriram a porta e alertaram que o cidadão era violento e tinha tentado fugir durante a noite; que já lhes tinha atirado um sofá, gostava de morder e que tinha dado problemas toda a noite e que o segurança teve de estar em cima dele toda a noite”, relatou. Luís Silva explicou ainda que, antes de entrar, retiraram as armas, fitas e prepararam-se para uma intervenção numa sala. “Precavemo-nos para uma ação que se previa violenta. Quando abrimos a porta, ele estava deitado no chão com fita cola nas pernas e braços, tentando rebentar a fita contra a parede”.

Em declarações ao coletivo de juízes presidido por Rui Coelho, o inspetor do SEF referiu ainda: “eu tinha um bastão extensível e guardei no bolso quando entrei. Bruno Sousa meteu algemas de metal. Começámos a tirar a fita das calças de ganga. Levámos umas fitas médicas que se usam no hospital para imobilizar, com os braços junto ao corpo”. Durante o processo de imobilização, o cidadão ucraniano tentou pontapear os inspetores, referiu Luís Silva. “Foi preciso segurá-lo pelos braços e conseguimos voltar a meter a algemas”. “Quando acabámos de prender o passageiro, deixámo-lo em posição lateral de segurança, em cima de um colchão. Chamei os seguranças para eles verem como o tínhamos deixado. Ficou com as minhas algemas, porque não havia mais e o segurança ficou com as chaves e a indicação de as tirar quando ele acalmasse”, prosseguiu. Segundo o arguido, a intervenção foi de pouco menos de meia hora. Mais tarde, numa conversa de serviço com o Centro, o segurança disse que o passageiro estava tranquilo e tinham dado pequeno-almoço. Em tribunal, o inspetor garantiu que, em momento algum, lhe foi referido o processo do cidadão ucraniano. O juiz quis saber se, em algum momento, Luís Silva tinha agredido o cidadão. “Não. Nunca houve necessidade. Só me consigo recordar que tinha uma marca grande na testa e estava extremamente exaltado”, respondeu.