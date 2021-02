Há 20 livrarias encerradas disponíveis para serem adotadas

O encerramento obrigatório das livrarias por causa do estado de emergência veio agravar a já difícil situação do sector do livro. Duas editoras independentes, a Antígona e a Orfeu Negro resolveram retomar a campanha de vendas digitais “Adopta uma livraria” que tinham lançado aquando do primeiro confinamento.



Segundo estas editoras o encerramento que não permite vendas de livros ao postigo, como já esteve previsto antes quando o país teve de fechar em 2020, está a ter “particular impacto nas livrarias e editoras independentes”.

Pedindo a solidariedade dos leitores, e para os alertar para a crise no setor, a Orfeu Negro e a Antígona reativaram a campanha de vendas digitais, abrangendo este ano mais livrarias.

De 5 a 14 de fevereiro, quem encomendar livros nas páginas da Orfeu Negro ou da Antígona estará, com essa compra, a apoiar diretamente uma livraria. Trinta por cento do valor líquido das compras reverte para a livraria designada nesse dia.

Cada editora selecionou dez livrarias independentes, de norte a sul do país. Exemplo disso são a Fonte de Letras de Évora, a Palavra de Viajante de Lisboa, a Culsete de Setúbal e a Flâneur do Porto escolhidas pela Antígona e a Tinta nos Nervos de Lisboa, a Gigões e Anantes de Aveiro, a Aqui há Gato de Santarém ou a Salta Folhinhas de Porto, selecionadas pela Orfeu Negro.

A lista completa das livrarias e dos dias da campanha é disponibilizado nos respetivos sites das editoras em www.orfeunegro.org e em www.antigona.pt. Quem comprar livros vai também usufruiu de um desconto de dez por cento no preço do livro e terá portes gratuitos.

As equipas da Orfeu Negro e da Antígona consideram que “é muito importante que as editoras e as livrarias independentes estejam unidas nesta altura particularmente difícil. A iniciativa Adopta uma Livraria é um pequeno gesto de resistência”, referem. Apesar de admitirem que esta iniciativa é “insuficiente”, as editoras lamentam que as medidas políticas sejam “parcas”.

É a segunda edição da iniciativa Adopta uma Livraria. Em abril de 2020, no primeiro confinamento, já estas duas editoras se tinham juntado para apoiar livrarias independentes. Segundo a Orfeu Negro e a Antígona, o sucesso da medida mostrou “duas coisas. A primeira é que os leitores reconhecem a importância das livrarias de bairro, com atendimento personalizado e livros escolhidos a dedo. A segunda é que o ecossistema do livro (das livrarias às editoras, passando por distribuidoras, gráficas, autores, tradutores, designers, e terminando nos leitores) sai fortalecido quando ninguém fica para trás”.