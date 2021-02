"Computador Solidário". Projeto voluntário recebeu 400 pedidos e 500 computadores em 24 horas

A poucos dias do regresso às aulas à distância, um grupo de voluntários criou o projeto "Computador Solidário", com o objetivo de angariar computadores para alunos sem acesso a estes equipamentos.

Em menos de 24 horas, o projeto recebeu mais de 400 pedidos e cerca de 500 equipamentos foram oferecidos.

O projeto é dos mesmos autores do projeto "Cama Solidária", que incentiva proprietários de caravanas ou de casas próximas de hospitais a emprestarem os seus veículos e imóveis a profissionais de saúde, para descansarem. Em menos de duas semanas, conseguiram reunir 600 caravanas e 200 casas doadas, para um total de 51 pedidos de profissionais de saúde. Mais de 200 voluntários estão já a a trabalhar no projeto, e há mais de três mil voluntários inscritos. O projeto conta com o apoio da EMEL, da Polícia Municipal de Lisboa e de várias empresas privadas.