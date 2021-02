Morreu Tom Moore, centenário que angariou 33 milhões de euros no início da pandemia

O capitão Tom Moore, britânico de 100 anos, veterano da II Guerra Mundial que ajudou a angariar milhões de euros para combater a pandemia de Covid-19, morreu esta terça-feira.

Moore foi internado no final do mês de dezembro, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus. A notícia foi confirmada pelas filhas, Hannah e Lucy.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso querido pai, o capitão Tom Moore. Estamos muito gratos por podermos ter partilhado com ele nas últimas horas da sua vida”, lê-se num comunicado da família, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Moore tornou-se numa referência de esperança nas primeiras semanas da pandemia de Covid-19, em abril de 2020, quando percorreu 100 voltas em torno do jardim da sua casa no dia do seu 100.º aniversário, num tributo ao Serviço Nacional de Saúde britânico.

O objetivo era garantir uma contribuição de cerca de mil euros. Em vez disso, angariou cerca de 37 milhões de euros.

Moore, que foi promovido a capitão quando se encontrava na Índia e em Myanmar, durante a guerra, foi ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II em julho pelos seus esforços na angariação de fundos para o Serviço Nacional de Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.