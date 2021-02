Dois agentes do FBI abatidos e três outros feridos na Florida

Dois agentes da polícia federal norte-americana (FBI) foram mortos a tiro por um homem e três outros feridos quando executavam um mandado de busca num caso de exploração infantil no sul da Florida, anunciaram esta terça-feira as autoridades locais.

Segundo Michael D. Leverock, agente especial do FBI em Miami, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP), o suspeito, que se encontrava barricado numa residência, foi também abatido durante uma troca de tiros com as autoridades policiais.

Dois dos agentes feridos foram transportados para o hospital e encontram-se estáveis, sublinhou Leverock, acrescentando que os nomes dos agentes mortos não serão, para já, indicados, o mesmo sucedendo ao do suspeito.

Segundo Leverock, que não adiantou pormenores sobre o estado de saúde do terceiro homem ferido, os agentes chegaram a uma residência com um mandado de busca federal num caso que envolve crimes violentos contra crianças.

Após o tiroteio, um reforço das forças de segurança cercou o bairro de Sunrise, nos subúrbios de Fort Laudardale, enquanto outro contingente policial foi enviado para o hospital, na mesma cidade, para onde foram transportados os agentes do FBI feridos.

O tiroteio aconteceu por volta das 06h00 locais (11h00 em Lisboa) num bairro de classe média com residências, duplexes e prédios de apartamentos.

Horas depois, a polícia de Sunrise pediu aos residentes para permanecerem em casa enquanto a polícia bloqueava as entradas no bairro.

As armas de fogo abundam na Florida e são facilmente acessíveis ao público.

Nos últimos anos, a península, localizada no sudeste dos Estados Unidos, tem sido também palco de vários tiroteios particularmente mortais.