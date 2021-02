Corrida à vacina. "Batota" para passar à frente dos prioritários não é exclusivo de Portugal

Milionários ou indígenas? Rodney e Ekaterina Baker, um casal milionário do Canadá, fizeram-se passar por trabalhadores indígenas para receber a vacina contra o novo coronavírus antes da sua vez. Ele é o ex-presidente e CEO da Great Canadian Gaming Corporation (uma empresa listada na Bolsa e proprietária de vários centros de jogos, incluindo casinos), ela a sua mulher e atriz. Fretaram um avião e viajaram em segredo para uma comunidade remota no território de Yukon – Beaver Creek, com cerca de 125 residentes – onde se fizeram passar por funcionários de um motel local, com vista a receber a vacina destinada, então, apenas a residentes indígenas idosos e vulneráveis. As comunidades indígenas são um dos grupos prioritários para a vacinação da Covid-19 no Canadá, pois são afetados com frequência e de forma mais intensa pelo novo coronavírus, dado poderem estar em áreas onde o acesso à assistência médica é limitado. O casal foi vacinado e a falcatrua foi descoberta. Contudo, não é por ter sido vacinado que estão a ser julgados, mas sim por não terem cumprido a quarentena necessária à chegada a Yukon. O casal habilita-se agora a penas de prisão por quebra das regras de saúde pública.

Os Bakers chegaram primeiro a Whitehorse, no Yukon, provenientes de Vancouver, e seguiram depois para Beaver Creek. Mas deveriam ter cumprido 14 dias de autoisolamento em Whitehorse, de acordo com as autoridades. “Estou indignado com esse comportamento egoísta e acho perturbador que as pessoas optem por colocar outros canadianos em risco dessa maneira”, defendeu o ministro de Serviços Comunitários de Yukon, John Streicker. “Relatórios alegam que esses indivíduos foram enganosos e violaram medidas de emergência em seu próprio benefício, o que é completamente inaceitável em qualquer momento, mas especialmente durante uma crise de saúde pública”, afirmou ainda à CNN. Segundo o ministro o casal apareceu numa clínica móvel na última quinta-feira, em Beaver Creek, lar de uma comunidade indígena, onde um dos elementos apresentou um cartão de saúde da Colúmbia Britânica, o outro um de Ontário – o casal é de Vancouver, British Columbia, a sudeste do território Yukon. Após uma denúncia e investigação, o casal foi localizado no aeroporto de Whitehorse e o motel informou que os dois não trabalhavam lá. Para já, Rodney e Ekaterina Baker foram multados em 1.800 dólares norte-americanos (quase 1.500 euros) por violarem a Lei de Medidas de Emergência Civil de Yukon. O valor da multa já foi contestado por ser insignificante para um casal milionário. No domingo, Rodney Baker renunciou ao cargo de executivo de um casino. Ambos têm ainda ordem para comparecer em tribunal no dia 4 de maio e, se a acusação vencer, podem ser condenados a uma pena de prisão até seis meses.