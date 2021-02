Autoridades do Reino Unido preocupadas com variantes do novo coronavírus

Veja também:

As autoridades de Saúde do Reino Unido estão preocupadas com algumas das mutações que têm detetado do novo coronavírus.

Segundo a BBC uma das mutações é a E484K, que também existe na estirpe da África do Sul, e que foi encontrada em algumas regiões do Reino Unido.

Os especialistas dizem que as variantes podem afetar a eficácia das vacinas, mas que ainda assim as que estão a ser administradas devem continuar a funcionar.

O país já está a fazer testagem urgente para detetar a variante sul-africana em várias regiões e pondera alargar o espetro para procurar outras estirpes com a mesma mutação. Foram detetados 11 casos em Bristol e 32 em Liverpool.

Embora o surgimento de variantes seja preocupante, não é surpreendente. É sabido que os vírus sofrem mutações à medida que se reproduzem, para poderem espalhar-se mais.

O facto torna ainda mais urgente a necessidade de seguir as recomendações do confinamento, considera Julian Tang, um especialista ouvido pela emissora britânica. “Caso contrário, o vírus não só continua a propagar-se, como também evolui”.

No meio da preocupação, contudo, há alguns fatores positivos. Os especialistas apontam o facto de as diferentes variantes estarem a sofrer mutações semelhantes, em vez de estarem a divergir umas das outras ainda mais. “Isto dá-nos um sinal de que o vírus tem certos caminhos que prefere e podemos tentar bloquear esses caminhos com vacinas” explica Ravi Gupta, um professor de Cambridge, em declarações à BBC.