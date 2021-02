Penafiel com 14 casos de Covid-19. Jogo com o Covilhã adiado

O Penafiel anunciou, em comunicado, que conta com 14 casos positivos de Covid-19 no clube e, nesse sentido, adiou o jogo de quarta-feira contra o Sporting da Covilhã.

Da lista de casos,s o clube esclarece que 12 são jogadores do plantel, um elemento do staff de apoio e um elemento da equipa técnica.

"Todos os elementos positivos estão bem, apesar de sintomáticos, e a ser acompanhados pelo departamento clínico do Futebol Clube de Penafiel SAD e autoridades de saúde".

O delegado de saúde decretou ainda isolamento profilático para todos os "restantes elementos do plantel, da equipa técnica e do staff de apoio".

O clube da II Liga esclarece ainda que "os comportamentos foram sempre os mais responsáveis e corretos e continuarão a ser no presente e no futuro com o cumprimento rigoroso do isolamento agora decretado e com a retoma responsável com comportamentos corretos que é comum a todo o Futebol Profissional", termina.