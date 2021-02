Paulinho no Sporting por 16 milhões de euros

O avançado Paulinho deixa o Sp. Braga e reforça o Sporting por 16 milhões de euros.

Arsenalistas adiantam todos os contornos do negócio. A verba corresponde a 70% do passe do internacional português. Já Borja, defesa-esquerdo dos leões, vai em definitivo para Braga e Sporar é cedido até final da época.

"A SC Braga – Futebol, SAD, chegou a acordo com a Sporting CP SAD para a transferência definitiva dos direitos desportivos e de 70% dos direitos económicos do jogador João Paulo Dias Fernandes (PAULINHO) pela quantia de 16.000.000,00€, acrescida de IVA. O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da total e única responsabilidade do Sporting CP SAD", lê-se no comunicado.

Os "guerreiros do Minho" acrescentam que, "mediante proposta de transferência futura de 25.000.000,00€ ou superior para a compra do jogador em questão, caso a Sporting CP SAD opte por não a aceitar, terá de pagar à SC Braga – Futebol, SAD a percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7.500.000,00€)".

No final do empréstimo, o Sp. Braga fica com opção de compra sobre Sporar, no valor de 7,5 milhões de euros.

Por fim, Borja assina por 4 anos e meio e custa 3 milhões aos minhotos.