Paços de Ferreira vence em Barcelos e fecha ronda no quinto posto

O Paços de Ferreira obteve nesta terça-feira o quinto triunfo consecutivo na Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Gil Vicente por 2-1, no jogo que encerrou a 16.ª jornada, concluindo a ronda no quinto posto.

Os pacenses, que chegaram ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de João Amaral, aos 16 minutos, e de Luiz Carlos, aos 35’, continuam a ser a equipa sensação do campeonato e alcançaram nesta terça-feira a quinta vitória consecutiva, somando o triunfo em Barcelos aos registados sobre Rio Ave, Belenenses SAD, Sporting de Braga e Marítimo, enquanto os gilistas continuam abaixo da linha de despromoção.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira recupera o quinto lugar, agora com 31 pontos, menos dois do que os terceiro e quarto classificados, Sporting de Braga e Benfica, respectivamente, enquanto o Gil Vicente é 17.º e penúltimo classificado, com 13 pontos, a um do Famalicão, primeira equipa acima da zona de despromoção.