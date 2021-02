Nota 4 para Artur Soares Dias

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 4 a Artur Soares Diaz, juiz do dérbi entre Sporting e Benfica, da jornada 16 da I Liga.

Apesar de criticar alguns cartões amarelos "desnecessários", como os mostrados a Tiago Tomás e Gilberto logo nos minutos iniciais, e de considerar que Feddal devia ter sido admoestado, o especialista considera que Artur Soares Dias acertou nas principais decisões.

"Aos 18 minutos, Vertonghen toca de forma evidente a bola primeiro e só depois em Nuno Santos. Num lance entre Vertonghen e tiago Tomás, na segunda parte, o Vertonghem chega primeiro à bola e depois o contacto é natural. Boas decisões do árbitro", apontou o antigo árbitro.

Paulo Pereira também assinalou que Artur Soares Dias "falou muito, talvez demasiado, porque não havia necessidade de o jogo estar tantas vezes interrompido para ele falar", com os bancos e com os jogadores.

No final de contas, o árbitro não afetou o desfecho da partida, que foi vencida pelo Sporting, por 1-0. "Num jogo com esta importância, Artur Soares Dias conseguiu ter um critério uniforme, não ter influência no resultado e fazer um bom trabalho", elogiou o VAR Bola Branca.