Lesões obrigam Penafiel a mudar filosofia no mercado de transferências de janeiro

O motivo para a mudança na filosofia foram lesões graves que afetam jogores importantes do plantel - Capela, Vasco Braga e Ludovic - e que condicionam as opções e ambições do clube e do treinador Pedro Ribeiro.



"Esta época foi diferente, porque temos dois jogadores com lesões graves e um terceiro com uma lesão mais extensa e tivemos mesmo de ir ao mercado. Essencialmente tem a ver com as lesões que temos. O objetivo é irmos jogo a jogo, tentar sempre ganhar, o que não é fácil, porque todos os jogos são difíceis, sendo contra o primeiro ou último. Mas claro que a classificação também é confortável e isso ajuda", explica.



Nesse sentido, o Penafiel decidiu alterar a estratégia, numa época em que o orçamento é afetado pela pandemia de Covid-19: "Afetou [o orçamento] e bastante. Não havendo adeptos, receitas e patrocinadores, isso afeta muito os clubes. Este mercado, com a atual situação a nível mundial dificultou a tarefa dos clubes e falo por nós", termina.



O Penafiel é sétimo classificado da II Liga, com 25 pontos, nove pontos atrás do Feirense, que ocupa o lugar de "play-off" de subida, mas com menos um jogo realizado.