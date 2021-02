Rúben Neves e João Moutinho dão vitória ao Wolverhampton sobre o Arsenal

O Wolverhampton recebeu e venceu, esta terça-feira, o Arsenal, por 2-1, num jogo com reviravolta e duas expulsões nos "gunners".

O Arsenal marcou logo aos nove minutos de jogo por Saka, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Nicolás Pepé viria mesmo a abrir o marcador para o Arsenal, aos 32 minutos de jogo.

Ainda antes do intervalo, David Luiz foi expulso por uma falta dentro da área e Rúben Neves empatou da marca de grande penalidade.

No arranque do segundo tempo, aos 49 minutos, João Moutinho virou o resultado com um grande golo de fora da área ao ângulo, sem hipótese para Bernd Leno, guarda-redes alemão que viria a ser também expulso aos 72 minutos, por tocar com a mão na bola fora da área.

Os portugueses Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Daniel Podence e Pedro Neto foram titulares, enquanto que Fábio Silva e Vitinha foram suplentes utilizados. No Arsenal, Cedric foi também titular.

O Wolverhampton coloca ponto final na série de oito jogos sem vencer na Premier League e sobe ao 13º lugar, com 26 pontos. Já o Arsenal continua com os mesmos 31 pontos, na 10ª posição.