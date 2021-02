Rúben Neves confiante que Wolverhampton vai ultrapassar mau momento

Rúben Neves, médio do Wolverhampton, está confiante que a equipa repleta de portugueses será capaz de dar a volta ao mau momento que ultrapassa na Premier League. Em entrevista aos meios oficiais do clube, o médio recorda as duas últimas boas temporadas.

"Sabemos onde estamos neste momento. É importante saber que, quando fizemos duas boas épocas não eramos os melhores e agora não somos os piores só porque as coisas não estão muito bem. Temos de melhorar, ser humildes e colocar as mãos ao trabalho. Vamos tentar sair deste momento o mais rápido possível", disse.

A equipa treinada por Espírito Santo soma oito jogos seguidos sem vencer na Premier League e está no 14º posto da tabela. O internacional português diz que a equipa tem todas as condições para voltar às vitórias.

"Sabemos que conseguimos, temos todas as condições. Às vezes estas coisas acontecem no futebol, por vários motivos. Tenho a certeza que vamos recuperar, tenho muita esperança nesta equipa e muita confiança no clube", atira.

Rúben Neves recorda outros maus momentos da equipa na Premier League para perspetivar a recuperação.

"Tivemos momentos destes no passado. Na primeira época na primeira divisão tivemos sete jogos sem vencer e no ano passado começámos mal. Este é o período mais difícil, mas temos muita qualidade na equipa e um clube cheio de ambição", termina.

O Wolverhampton recebe o Arsenal esta noite, no Estádio Mollineux, num jogo a contar para a 22ª jornada da Premier League.