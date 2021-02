Marselha aceita demissão de Villas-Boas e avança para processo disciplinar

O Marselha anunciou, em comunicado, que aceitou o pedido de demissão de André Villas-Boas e vai avançar para um processo disciplinar ao técnico, pelas declarações feitas em público, esta terça-feira.

O técnico pediu demissão em em rota de colisão com a direção, nomeadamente devido à política desportiva que tem vindo a ser seguida. "Apresentei a minha demissão dizendo que não concordo com a política desportiva. Não quero nada do Marselha. Eu não quero o dinheiro", afirmou.

"A saída tornou-se inevitável depois de atitudes que causam dano à instituição do Marselha. Os comentários feitos hoje em conferência de imprensa são inaceitáveis. Possíveis sanções será tomadas contra o André Villas-Boas depois de um processo disciplinar", pode ler-se no comunicado do marselha.

O treinador deu o exemplo da contratação do médio Olivier Ntcham, que chegou no mercado de inverno sem o seu aval. "Eu disse não à vinda desse jogador. Ele não estava na nossa lista", revelou André Villas-Boas.

O Marselha atravessa tempos de turbulência. No passado fim de semana, um grupo de adeptos descontentes tentou invadir o centro de treinos do clube.