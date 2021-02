Marcos Rojo é reforço do Boca Juniors

Marcos Rojo foi apresentado como reforço do Boca Juniors e assumiu que se trata de um sonho realizado. "Jogar no Boca está sempre na cabeça de um jogador. É o maior da Argentina, um dos maiores do mundo", disse o antigo central do Sporting.

Rojo deixa o Manchester United, onde não era opção, e regressa ao seu país. Optou pelo Boca e recusou as abordagens do Estudiantes, clube onde se formou, e do River Plate.

O internacional argentino, de 30 anos, foi contratado pelo Manchester United, ao Sporting, em 2014. Rojo nunca foi um nome consensual em Old Trafford e à exceção da época 2016/17 nunca foi um titular indiscutível nos ingleses.

Esta época foi utilizado num jogo dos sub-23. Tem agora oportunidade de relançar a carreira no Boca.