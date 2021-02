Ivo Vieira rescinde com os sauditas do Al-Wehda

Ivo Vieira já não é treinador do Al-Wehda da Arábia Saudita. O clube anunciou, esta terça-feira, a saída do técnico português que tinha sido contratado esta época, depois de ter deixado o Vitória de Guimarães.

A série de quatro jogos sem vencer terá pesado na decisão dos sauditas. O Al-Wehda é 10.º classificado do campeonato. Está quatro pontos acima da zona de descida e a nove do 3.º lugar, que dá acesso às competições asiáticas.

Ivo Vieira, de 45 anos, volta a ser um treinador livre depois de ter tido a sua primeira experiência fora de Portugal. Nas últimas épocas esteve a trabalhar na I Liga, ao serviço de Vitória de Guimarães e Moreirense.

Com Ivo Vieira saem também os adjuntos que o treinador levou para a Arábia Saudita. Mantêm-se, no entanto, na equipa técnica do Al-Wehda os portugueses Flávio Silva, Pedro Lascarim e Filipe Oliveira. Do plantel faz parte Hernâni, avançado que conquistou um título de campeão nacional pelo FC Porto, que joga nos sauditas, por empréstimo do Levante.

[notícia atualizada às 16h09, com informação sobre os treinadores portugueses que se mantêm no Al-Wehda]