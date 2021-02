Preços das casas a descer, mas não da mesma forma em todo o país

Segundo o instituto, " Lisboa foi o único dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes com contração homóloga dos preços da habitação (-1,8%) e outros nove registaram também uma desaceleração dos preços", sendo esses concelhos Sintra, Seixal, Leiria, Odivelas, Matosinhos, Amadora, Braga, Cascais e Barcelos.

Os preços das casas diminuíram 1,8% em Lisboa no terceiro trimestre de 2020, quando comparado com o mesmo período de 2019. Mas aumentaram 7,6% em todo o país, divulga o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta terça-feira.

No terceiro trimestre, a evolução da taxa de variação homóloga dos preços da habitação ao nível nacional, "de 9,4% para 7,6%, evidencia a desaceleração do ritmo de crescimento dos preços da habitação, tal como no trimestre anterior", de acordo com o INE.

"No período em análise, as sub-regiões do Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto registaram, simultaneamente, um preço mediano de alojamentos familiares – 1.806 Euro/m2, 1.650 Euro/m2, 1.332 Euro/m2 e 1 264 Euro/m2, respetivamente – acima do valor nacional e taxas de variação homóloga – +7,7%, +10,6%, +12,2% e +13,7%, respetivamente – mais expressivas que as registadas no país", pode ler-se no documento do INE.

O INE assinala ainda que, entre as 25 NUTS III do país, "destaca-se, com o maior crescimento homólogo, o Alto Alentejo (+41,1%) que também é a sub-região que registou o menor preço mediano de venda de alojamentos familiares (450 Euro/m2)".

No total, houve 12 subregiões que registaram uma desaceleração mais forte que para todo o país: Douro, Tâmega e Sousa, Alto Minho, Região de Leiria, Cávado, Terras de Trás-os-Montes, Viseu Dão Lafões, Beira Baixa, Alto Tâmega, Alentejo Litoral, Alentejo Central e Beiras e Serra da Estrela.