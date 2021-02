João de Deus: "​Ninguém aqui vai atirar a toalha ao chão​"

O treinador adjunto do Benfica garante que ninguém no clube vai atirar ao chão, depois de a derrota frente ao Sporting, por 1-0, esta segunda-feira, ter deixado os encarnados a nove pontos da liderança.

Em conferência de imprensa, a Renascença perguntou se, tendo em conta que o Benfica já está a nove pontos do Sporting, perdeu a Taça da Liga e falhou o objetivo Liga dos Campeões, a toalha não estará já no chão. João de Deus não gostou e respondeu de forma firme.

"Continuamos em algumas frentes e essas frentes são para ganhar. Imagine esse cenário: se vencêssemos todas as frentes que estamos a disputar, no final da época colocar-me-ia essa questão? Eu não gosto do 'se', mas a questão é que nós temos competições para vencer e vamos lutar por elas, ponto final. Ninguém aqui vai atirar a toalha ao chão, nem agora nem em momento algum", declarou.

O adjunto de Jorge Jesus, que está positivo à Covid-19, garantiu que ninguém no Benfica "vai desistir de acreditar" na conquista do título "até que todas as possibilidades sejam esgotadas".

Muitos duelos, pouca clarividência e suspiro por JJ

Sobre o dérbi de Alvalade, João de Deus viu um "jogo muito equilibrado, com muitos duelos, muita intensidade, nem sempre bem jogado".

"O jogo foi resolvido depois do 90, quando nem nós já esperávamos perder nem o Sporting esperava ganhar. Jogo equilibrado entre duas equipas competitivas. Perder depois do 90 ainda custa mais", admitiu.



Sobre o sistema de três centrais que o Sporting apresentou, o adjunto de Jorge Jesus assinalou que "é uma forma de jogar que já foi trabalhada anteriormente". Na opinião de João de Deus, "faltou alguma clarividência na definição" para que a surpresa tivesse funcionado.

Quanto à ausência do treinador principal, João de Deus não esconde que afetou, no entanto, recusou escudar-se nisso:

"É evidente que sentimos todos muito a falta do nosso chefe. Não nos escondemos atrás disso, mas temos um líder que é extremamente carismático e que tem um grande poder sobre o grupo e logicamente que, estando privados dele, também nos ressentimos."