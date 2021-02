Jesus ainda sem data prevista de regresso. "Está melhor, mas é preciso deixá-lo recuperar bem"

Rui Costa, administrador da SAD e vice-presidente do clube, explica em entrevista à BTV que ainda não sabe quando Jorge Jesus poderá regressar aos treinos, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19 e estar sintomático.



O dirigente admite que Jesus é mais uma perda importante na equipa e a prioridade é que o treinador possa recuperar bem, antes de voltar ao Seixal.

"Foi outra perda importante, efetivamente, mas de qualquer das maneiras, Jorge Jesus está melhor, a recuperar bem. Não conseguimos dizer quando pode estar presente, voltar a treinar, esperemos que o mais breve possível, mas neste momento a nossa principal preocupação é a sua saúde. Deixá-lo recuperar bem, porque de facto isto não é uma brincadeira. Quando se mexe com a saúde tudo o resto passa para segundo plano", afirmou.

Jorge Jesus testou positivo à Covid-19 no dia 28 de janeiro, depois de ter sido detetada uma infeção respiratória que estava a afetar o treinador que o arredou do encontro com o Belenenses SAD, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, "apesar de ter acumulado sete testes negativos".



O clube da Luz assinala que este é "um caso atípico", mas não único. Já noutras situações o vírus foi "detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas".