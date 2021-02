António Figueiredo equaciona a saída de Jorge Jesus no fim da época

António Figueiredo equaciona a saída de Jorge Jesus no final da temporada. O universo benfiquista agita-se, e preocupa-se, em face do momento da equipa, após o desaire de Alvalade que deixou as águias a nove pontos da liderança do Sporting.

Em declarações a Bola Branca, o ex-vice-presidente do clube da Luz considera que é preciso ver mais à frente, com vista a se solucionar a crise desportiva.

"Calculo que o contrato com o treinador tenha todas defesas em relação à possibilidade de o Benfica prescindir dos seus [Jorge Jesus] serviços. Estou já a pensar na época que vem. Para já, o presidente tem de exigir resultados, depois de ele exigir jogadores. Fizeram-lhe até agora todas as vontades, mas o que é um facto é que não se vê correspondência com os resultados. Não há um jogador do Benfica que tenha melhorado. As coisas não melhoraram, antes pelo contrário, pioraram", diz António Figueiredo, para quem Luís Filipe Vieira "não merece" o que está a suceder, embora também "se tenha colocado nesta situação ao ir buscar novamente Jorge Jesus".

"A opção foi dele [Luís Filipe Vieira] e normalmente os regressos de treinadores ao Benfica não deram bons resultados. Muita bazófia, muita arrogância e o que acontece é que vamos lutar pelo terceiro lugar", reforça.

Em conclusão, na opinião ainda do antigo dirigente dos encarnados, "o campeonato está perdido e os benfiquistas não podem ter ilusões" do contrário.