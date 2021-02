​Dias de festa

Mas, comecemos pela grande festa vivida no Rio de Janeiro e no estádio mais mítico do mundo, onde a final da Taça Libertadores colocou frente a frente duas equipas brasileiras.



Santos e Palmeiras, equipas paulistas, que se adivinhavam equilibradas, partiam para o grande jogo, por isso, em situação de igualdade.

Para nós, portugueses, o Palmeiras estava mais perto da maior parte das simpatias. Treinado por um português jovem, o “verdão” acabou vencendo, um triunfo arrancado a ferros, com o único golo, obtido nos instantes finais da partida.

É verdade que não se viu qualidade de qualquer dos lados num pobre em demasia, mas sobrou entusiasmo e emoção. E o técnico português Abel Ferreira acabou como o grande vencedor, aumentando os créditos dos nossos treinadores, já abertos com o sucesso anterior alcançado por Jorge Jesus.

Quem pensava que seria necessário deixar passar um século até que um novo técnico português voltasse a conquistara “ Libertadores”, errou clamorosamente nas suas previsões.

Entretanto, logo à noite, a festa do futebol poderá trazer mais vibração.

Para este derby lisboeta, os leões entram em vantagem, com seis pontos à maior, mas nem isso constitui motivo para que se atribua favoritismo aberto à equipa anfitriã. Em situações como a de hoje, é sempre de risco qualquer previsão.

Uma nota final para um dos grandes casos da semana, a decisão de afastar o jogador Palhinha do encontro de Alvalade, depois de o árbitro que o amarelou no Bessa ter reconhecido o seu erro. Uma decisão incrível, a ferir (verdadeiramente) a verdade desportiva.

Mas, pelos vistos, com isso não se incomodam os responsáveis federativos.

Continuem, pois, de olhos fechados e mãos nos bolsos.