​Igrejas de Évora e Lusitana estreitam laços. “Não há Igreja sem dimensão ecuménica”

Os cristãos e as Igrejas em Portugal celebraram este ano o Oitavário pela Unidade, num contexto verdadeiramente desafiante. Apesar das limitações, a Arquidiocese de Évora quis marcar a diferença e promoveu, através da plataforma zoom, um momento ecuménico com a Igreja Lusitana, ligada à espiritualidade anglicana, mas que professa a fé católica e que tem a seu cargo, na diocese alentejana, uma paróquia em Alcácer do Sal.



“Apesar de todas as dificuldades, é importante rezarmos juntos e este é o momento que une e congrega estas duas Igrejas de Cristo que convergem para o bem comum, na busca da unidade dos cristãos”, justificou o arcebispo de Évora, promotor do encontro.

Numa reflexão sobre os desafios que a pandemia a todos coloca, por sua vez, o bispo D. Jorge Pina Cabral, falou na existência de “um sentimento de que somos todos iguais”, perante um “vírus muito democrático” e que “não poupa ninguém”.

“Percebemos a nossa comum humanidade” e, em consequência” “a nossa comum fragilidade e a necessidade que temos uns dos outros”, declarou o responsável da Igreja Lusitana, que é também presidente do Conselho Português de Igrejas Cristãs, sublinhando a necessidade de “nos unirmos cada vez mais”, num tempo que “é também de oportunidade, como de oportunidade se tratam os tempos de crise”.

Um caminho que as duas Igrejas se propõem trilhar, rumo à unidade, “um dom de Deus”, nas palavras do arcebispo de Évora.

“Precisamos de abrir a porta do nosso coração a Cristo para darmos esses frutos de unidade, pois é a unidade dos cristãos que torna credível a mensagem que anunciamos, porque o nosso testemunho torna a nossa palavra comprovada e testada”, referiu D. Francisco Senra Coelho.

Para o prelado, “não há Igreja sem dimensão ecuménica”, por isso é cada vez mais importante perceber que “a nossa diferença é também a nossa riqueza”, numa atitude de “complementaridade e respeito” por todos e por cada um.