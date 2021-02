Bispo do Porto defende “valorização dos carismas de todo o povo de Deus”

O bispo do Porto considera “muito oportuno” o tema deste ano das Jornadas de Teologia da Católica Porto, que "anda muito à volta do programa pastoral" da diocese da cidade.

“Um só Corpo, um só Batismo. A Diversidade dos Carismas e a Construção da Comunhão” é o tema das jornadas, em cuja abertura D. Manuel Linda afirmou que "temos constituído a unidade a partir do nivelamento por baixo, do desinteresse, do fazer com que o carisma não se mostre".

No entender do bispo, “este nivelamento por baixo é de um empobrecimento espantoso" e "não pode ser mais assim". Na sua intervenção, o prelado lembrou que, "quando o Papa Francisco fala de sinodalidade, não anda muito longe da ideia de valorização dos carismas de todo o povo de Deus, não só da hierarquia, e fazer deles uma estrutura de unidade".